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1 час назад

Посол Палестины в РФ заявил, что визит Блинкена в Тель-Авив не изменил ситуацию на земле

ТАСС

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена 30-31 января в Израиль и Палестину не был успешным и не способствовал урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Посол Палестины в РФ: визит Блинкена в Тель-Авив не изменил ситуацию на земле
Фото: ТАССТАСС

"Я не думаю, что тут есть что-либо новое. Это, честно говоря, был ординарный визит. Госсекретарь высказался о том, что США не поддерживают политику насилия, выступают против терроризма и всего остального. Но на земле никаких изменений не произошло", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

Вместе с госсекретарем США, как уточнил посол, прибыли делегаты, чтобы попытаться договориться, "однако дальше заявлений и призывов ничего не пошло". Блинкен призывал Палестину вернуться к координации по вопросам безопасности с Израилем, добавил он. "И я думаю, если не будет серьезных замечаний со стороны Вашингтона, то израильтяне ничего не поменяют в своей позиции по мечети Аль-Акса, по вопросу о поселениях, в области подоходного и денежного налогообложения, - продолжил дипломат. - С этой точки зрения мы не считаем, что визит Блинкена был каким-либо образом успешным".

Ближневосточное турне госсекретаря, по словам дипломата, состоялось на фоне трудных и суровых условий в регионе. "Во многом из-за радикальности нового кабинета Нетаньяху - самого правого в истории. Потому пока трудно найти решение для деэскалации", - пояснил Абдель Хафиз Нофаль.

Политика,Энтони Блинкен,
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