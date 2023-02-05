Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко

В ходе состоявшегося 5 февраля телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным три блока вопросов, касающихся российско-белорусского сотрудничества, а также договорился с ним о встрече. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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Первый блок вопросов, затронутых в ходе беседы политиков, касался двусторонних отношений. В частности, Путин и Лукашенко оценили общую повестку взаимодействия в сфере политики, экономики и безопасности.