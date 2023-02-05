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39 минут назад

Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко

Lenta.ru

В ходе состоявшегося 5 февраля телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным три блока вопросов, касающихся российско-белорусского сотрудничества, а также договорился с ним о встрече. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый блок вопросов, затронутых в ходе беседы политиков, касался двусторонних отношений. В частности, Путин и Лукашенко оценили общую повестку взаимодействия в сфере политики, экономики и безопасности.

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Второй блок касался исполнения двумя правительствами поручений, данных президентами ранее, причем в первую очередь речь шла о поручениях в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия. В пресс-службе указали, что главы государств договорились провести встречу, на которой будет дана оценка выполнению всех договоренностей.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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