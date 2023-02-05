Лавров прибыл с визитом в Ирак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл с двухдневным визитом в Ирак. Об этом стало известно в воскресенье 5 февраля.

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Как ожидается, в понедельник Лавров проведет переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдель Латифом Рашидом, спикером парламента Мухаммадом аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции «Государство закона» Нури аль-Малики, передает РИА Новости.

До этого Лавров заявил, что сегодня западные страны «приглядывают» Молдавию на роль «следующей Украины», чему может поспособствовать президент республики Майя Санду.