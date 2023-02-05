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13 минут назад

В Совфеде рассказали о попавших в мышеловку ЕС Грузии, Украине и Молдавии

Майк Габриелян

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал «геополитическим рабством» отношения Грузии и ЕС, после того как Брюссель пригрозил Тбилиси санкциями. Еврочиновники считают, что Грузия должна соблюдать запретительные меры ЕС и не открывать авиасообщение с Россией.

В Совфеде рассказали о попавших в мышеловку ЕС Грузии, Украине и Молдавии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Именно так выглядит полная утрата суверенитета. Именно так выглядит геополитическое рабство, если кто-то ещё сомневался», - написал Косачев в Telegram-канале.

По его мнению, Евросоюз вмешался во внутренние дела Грузии, которая не является членом ЕС. Брюссель указывает Тбилиси, какие экономические отношения иметь с третьей страной, также не членом ЕС.

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«Санкции!.. И Грузия - молчит!» - возмутился сенатор.

Он добавил, что в поисках «бесплатного сыра», в мышеловку «к сытым европейским котам» Грузия попала вместе с Молдавией и Украиной.

Ранее ЕС предупредил Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с РФ.

Политика,Константин Косачев,Владимир Путин,Совет Федерации,ЕС,
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