В Совфеде рассказали о попавших в мышеловку ЕС Грузии, Украине и Молдавии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал «геополитическим рабством» отношения Грузии и ЕС, после того как Брюссель пригрозил Тбилиси санкциями. Еврочиновники считают, что Грузия должна соблюдать запретительные меры ЕС и не открывать авиасообщение с Россией.

«Именно так выглядит полная утрата суверенитета. Именно так выглядит геополитическое рабство, если кто-то ещё сомневался», - написал Косачев в Telegram-канале.

По его мнению, Евросоюз вмешался во внутренние дела Грузии, которая не является членом ЕС. Брюссель указывает Тбилиси, какие экономические отношения иметь с третьей страной, также не членом ЕС.

«Санкции!.. И Грузия - молчит!» - возмутился сенатор.

Он добавил, что в поисках «бесплатного сыра», в мышеловку «к сытым европейским котам» Грузия попала вместе с Молдавией и Украиной.