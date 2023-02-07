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48 минут назад

Захарова прокомментировала высказывание Борреля о «защите свободы слова» путём запрета СМИ

RT на русскомиещё 5

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал запрет российских СМИ в Европе «защитой свободы слова».

Захарова отреагировала на слова Борреля о запрете российских СМИ в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности», — сказала она.

Ранее шеф европейской дипломатии заявил, что европейские власти, запрещая работу российских СМИ, не нападают на свободу слова, а «защищают её».

Боррель признал, что ЕС активно оказывает поддержку СМИ - иноагентам в России

Он также объявил о создании в ЕС центра анализа информационных угроз.

Совет ЕС ранее инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание российских телеканалов НТВ, РЕН ТВ, «Россия 1» и Первый канал.

Кроме того, Евросоюз в рамках девятого пакета рестрикций ввёл санкции в отношении автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости».

Как заявили в МИД России, охота на российские СМИ в Евросоюзе является грубым попранием принципов свободы слова и носит ярко выраженный дискриминационный характер.

Политика,Санкции,Садоводство,Мария Захарова,МИД России,Совет Европы,ЕС,Первый канал,
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