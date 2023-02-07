Захарова отреагировала на слова Борреля о запрете российских СМИ в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал запрет российских СМИ в Европе «защитой свободы слова».

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«Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности», — сказала она.

Ранее шеф европейской дипломатии заявил, что европейские власти, запрещая работу российских СМИ, не нападают на свободу слова, а «защищают её».

Он также объявил о создании в ЕС центра анализа информационных угроз.

Кроме того, Евросоюз в рамках девятого пакета рестрикций ввёл санкции в отношении автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости».