Захарова отреагировала на слова Борреля о запрете российских СМИ в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал запрет российских СМИ в Европе «защитой свободы слова».
«Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности», — сказала она.
Ранее шеф европейской дипломатии заявил, что европейские власти, запрещая работу российских СМИ, не нападают на свободу слова, а «защищают её».
Он также объявил о создании в ЕС центра анализа информационных угроз.
Совет ЕС ранее инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание российских телеканалов НТВ, РЕН ТВ, «Россия 1» и Первый канал.
Кроме того, Евросоюз в рамках девятого пакета рестрикций ввёл санкции в отношении автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости».
Как заявили в МИД России, охота на российские СМИ в Евросоюзе является грубым попранием принципов свободы слова и носит ярко выраженный дискриминационный характер.