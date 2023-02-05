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1 час назад

В Британии назвали указ Путина, который "заткнул" Запад

Майк Габриелян

Читатели британской газеты Daily Mail заявили, что указ Путина о развертывании гиперзвуковых ракет «Циркон» в 2023 году «заткнул Запад». Комментарии британцев цитирует РИА Новости.

В Британии назвали указ Путина, который "заткнул" Запад
Фото: ТАССТАСС

«Сам факт принятия президентом России Владимиром Путиным на вооружение таких ракет уже заткнет Запад», — пишут комментаторы.

Также они удивлены тому, что Россия может проектировать и строить мощные системы, расходуя на это малую часть бюджета в сравнении с США.

«Они не используют даже 50 процентов своей армии, а уже заставили НАТО и особенно Англию исчерпать все боеприпасы», — отметил читатель.

Другой участник беседы отметил, что «Цирконы» были приняты на вооружение армии РФ после того как Зеленский призвал США нанести ядерные удары по России.

"А чего мы ожидали?" - задался он вопросом.

Комментаторы сошлись во мнении, что британцам и американцам пора «перестать тыкать русского медведя», за что им будет признателен весь мир.

В январе в НПО машиностроения сообщили, что гиперзвуковая ракета «Циркон» будет принята на вооружение ВМФ в 2023 году. Данные ракеты гарантированно преодолевают все современные и перспективные системы ПВО и ПРО.

Ранее стало известно, что фрегат «Адмирал Горшков» проведёт учебно-боевой пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон».

Политика,Владимир Путин,НАТО,
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