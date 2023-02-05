Беннет отметил острый ум Путина и его деловой подход по Украине

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поделился воспоминаниями о своих контактах с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году и после начала спецоперации на Украине весной 2022 года. Политик отметил острый ум российского лидера, а также признал его деловой подход при обсуждении практических вопросов, касающихся Украины.

Беннет занял пост израильского премьера в июне 2021 года, а в октябре того же года отправился с визитом в РФ, его встреча с Путиным состоялась тогда в Сочи. Об этой беседе политик подробно вспомнил в ходе почти пятичасового интервью, отрывки из которого были показаны в субботу вечером в эфире 12-го канала израильского телевидения, а полная версия опубликована на канале экс-премьера на YouTube.

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Экс-премьер отметил, что российский президент детально подготовился к встрече, изучив его биографию.

"Он откуда-то узнал, что в 1995 году меня считали чемпионом Армии обороны Израиля по уничтожению террористов [шиитской организации] "Хезболлах". Это произвело на него сильное впечатление", - заметил политик.

На прямой вопрос ведущего о том, считает ли он российского президента умным собеседником, Беннет ответил: "Очень умный. Очень острый ум". На следующий вопрос о том, показался ли ему Путин "пугающим", экс-премьер ответил отрицательно. При этом он отметил и чувство юмора Путина, однако сослался на возможные трудности перевода - переговоры с российским президентом переводил прибывший вместе с Беннетом министр строительства Зэев Элькин, владеющий русским языком.

"Да, есть немного [юмора]. Потому что нам переводил Элькин. Я надеялся, что он переводит правильно", - сказал израильский политик.

Говоря о контактах с российским лидером уже после начала спецоперации на Украине, Беннет отметил его деловой подход к решению практических вопросов.

"Я выработал следующую формулу: мы оказываем как можно больше гуманитарной поддержки [Киеву], но передачи оружия не будет. Я ставил Путина в известность обо всех своих шагах", - вспоминал экс-премьер.

В качестве примера он привел решение Израиля развернуть полевой госпиталь во Львове, о котором он заранее проинформировал президента РФ. По словам Беннета, Путин в ответ лишь попросил пообещать, что этот госпиталь не будет использоваться в военных целях, как укрытие для солдат или оружия.

По его словам, по итогам этих контактов у него осталось впечатление конкретного делового разговора.