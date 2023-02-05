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27 минут назад

Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты

Майк Габриелян

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на критику в свой адрес из-за назначения родственников на высокие посты.

Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты
Фото: ТАССТАСС

По его словам, различные «политологи» и «эксперты» любят «рассуждать о законе», когда дело касается родственников главы республики, занимающих государственные посты.

«Компетенция подобных Очкиным и Самонкиным и гроша не стоит. Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников», - написал Кадыров.

Он заявил, что подобные упреки его смешат и предложил своим критикам заняться более серьезными вопросами, «если политология из ушей капает».

По словам Кадырова, в Чечне закон превыше всего. В большинстве нынешние чиновники - это те самые первые члены команды Ахмата Кадырова, которые рисковали жизнями ради конституции и закона.

«Среди них и мои родственники», - отметил руководитель республики.

Он подчеркнул, что с его родственников на любой должности «спрос в десятки раз больше». Им нужно доказывать, что они получили свой пост благодаря профессионализму, а не родственным связям.

«Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог из артеля "Напрасный труд"», - подытожил Кадыров.

Ранее вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений Чечни был назначен 26-летний Хамзат Кадыров, племянник Рамзана Кадырова.

С 2021 года дочь главы республики Айшат Кадырова (24 года) руководит местным министерством культуры. Другая его дочь Хадижат (23 года) возглавляет департамент дошкольного образования Грозного.

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