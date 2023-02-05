Пушков заявил о новой бреши в отношениях Китая и США из-за "шпионского шара"

В отношениях Пекина и Вашингтона появилась новая брешь из-за истории с китайским аэростатом, который был сбит над территорией США. Такое мнение высказал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Конфликт между США и Китаем из-за сбежавшего шара, который американцы в итоге сбили, еще не исчерпан. Сначала негодовали конгрессмены и сенаторы, теперь возмущается официальный Пекин», - написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что после этой истории Китаю и Соединенным Штатам стало «не до сближения».
«А пока идут обмены возмущениями, возникла еще одна брешь в отношениях», - заключил он.