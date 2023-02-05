В ЛНР прокомментировали слова Беннета о якобы существующем обещании Зеленскому

Заявление экс-премьера Израиля Нафтали Беннета о якобы существующем обещании президента России Владимира Путина не устранять украинского коллегу Владимира Зеленского - очередное напоминание главе Украины о том, что его жизнь находится в руках Запада и может оборваться в любой момент, если западным кураторам это будет выгодно. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Ранее Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер заверил его в начале спецоперации на Украине, что Зеленскому физическая расправа не угрожает.

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"После "случайной" гибели [главы МВД Украины Дениса] Монастырского, это новый знак Зеленскому, что его жизнь находится в распоряжении западных хозяев и они задумались о том, в каком виде ее сейчас лучше использовать. При том, что он даже охраняется британской охраной, вопрос его ликвидацией стоять не будет, только вопрос в создании правильного патриотического мифа, который будет использован в дальнейшем", - сказал Мирошник.

По его словам, появление информации о событиях годичной давности в субъективных трактовках бывшего премьера Израиля вызывает ряд вопросов. "Почему именно сейчас? Почему от лица, уже не несущего никакой реальной ответственности? Почему в таком менторском тоне с откровенной попыткой возложить ответственность за жизнь, здоровье и даже агрегатное состояние откровенного преступника на содержании США и Великобритании на российского лидера?! В такой подаче слишком отчетливо демонстрируется, как должно все выглядеть в случае ликвидации Зеленского", - подчеркнул экс-посол.

"Очевидно, что свои возможности "попугая на поводке" Зеленский практически исчерпал и вполне возможно, что для него готовят новый образ "павшего героя", которого можно поднять на знамя и, естественно, обвинить в его гибели Россию и лично Путина. Усугубить же это можно нарушением якобы существующего обещания Путина", - отметил Мирошник.