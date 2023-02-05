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1 час назад

В России ответили на слова украинского депутата о законности ударов по Москве

Lenta.ru

Угроза использования западного вооружения против целей на территории России, в том числе против целей в Москве, существует, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на слова украинского депутата.

В России ответили на слова украинского депутата о законности ударов по Москве
Фото: ТАССТАСС

Ранее депутат Верховной Рады Украины, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский назвал идеей из параллельного мира неиспользование западного вооружения против целей на территории России.

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Вениславский уточнил, что это относится и к Москве, однако добавил, что возможность атаки зависит от военного руководства Украины.

«К таким возможным провокациям надо относиться очень ответственно и серьезно с нашей стороны. Если такое оружие будет поставляться, то мы не должны допускать, чтобы оно пересекало границы Украины. Это надо делать очень внимательно», — заявил Чепа.

Многие политики и на Украине, и в Прибалтике, и в Польше усиленно предлагают переносить боевые действия на территорию России за счет возможных поставок нового вооружения, сообщил депутат.

«Это беспокоит Запад, в первую очередь Европу. Многие политики осознают ошибку той стратегии, которая привела к существующему конфликту», — добавил он.

Поставки вооружения

Также Чепа отметил, что Запад продолжает поставлять оружие на Украину. И пока не видно, что западные страны планируют сокращать свои поставки, добавил он.

«Хотя производить поставки все сложнее и сложнее, потому что оружие уже идет из запасов, что серьезно сокращает ту целевую мощь, которая спланирована стратегией НАТОНАТО. Запад очень волнует, чтобы конфликт ни в коем случае не перерастал на территорию стран НАТО, потому что это изначально не входило в их проект. Поэтому поставки тяжелого оружия вызывают у них озабоченность», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что страны Евросоюза (ЕС) не рассматривали и не рассматривают отправку своих военных на Украину. Об этом заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В прошлом году Вениславский заявлял, что объема западных вооружений, который получает Киев от стран НАТО, недостаточно для начала контрнаступления Вооруженных сил Украины практически ни на одном участке фронта.

Политика,Федор Вениславский,Жозеп Боррель,Алексей Чепа,Верховная Рада,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,ЕС,
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