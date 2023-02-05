Захарова прокомментировала присутствие военных из стран ЕС на Украине

Военные из ЕС появились на Украине задолго до 2022 года. Отрицающие данный факт европейские чиновники вызывают сомнения в адекватности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она напомнила, что шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете «Паис» заявил, будто страны Евросоюза никогда не отправляли своих военных на Украину для участия в конфликте. Более того, они даже не рассматривали подобную отправку.

«У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля», - написала в ответ Захарова в Telegram-канале.