Кадыров объяснил назначение родственников на высокие должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о назначении своих близких родственников на высокие должности в правительстве республики словами «Закон превыше всего». Об этом он написал в личном Telegram-канале Kadyrov_95.
Кадыров посчитал оскорбительным, что его обвиняют в нарушении закона и напомнил, что в Чеченской Республике закон превыше всего. Также он отметил, что «тысячи чеченцев пожертвовали своими жизнями ради Конституции нашей республики», в том числе его отец, Ахмат Кыдыров, и его другие родственники.
«С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю», — объяснил глава Чеченской Республики.
Кроме того Кадыров заявил, что благодаря закону «Чечня является одним из благодатных и безопасных регионов страны».
Ранее в феврале глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал архивное видео с обещающим закончить войну отцом — первым президентом республики Ахматом Кадыровым.