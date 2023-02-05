Посольство РФ: посол Липаев пока остается в Эстонии

Посол России в Эстонии Владимир Липаев не покинул Таллин после понижения Москвой уровня дипломатических отношений с прибалтийской республикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.
«Нет пока», - сказали в представительстве по поводу отъезда посла из Эстонии.
На днях МИД РФ понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией. Российские дипломаты объяснили, что Таллин совершил очередной недружественный шаг и радикально сократил штат российского посольства.
В ответ Москва решила понизить уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Эстонский посол должен покинуть РФ 7 февраля.