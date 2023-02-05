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15 минут назад

Посольство РФ: посол Липаев пока остается в Эстонии

Майк Габриелян

Посол России в Эстонии Владимир Липаев не покинул Таллин после понижения Москвой уровня дипломатических отношений с прибалтийской республикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.

Посольство РФ: посол Липаев пока остается в Эстонии
Фото: СоцсетиСоцсети

«Нет пока», - сказали в представительстве по поводу отъезда посла из Эстонии.

На днях МИД РФ понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией. Российские дипломаты объяснили, что Таллин совершил очередной недружественный шаг и радикально сократил штат российского посольства.

В ответ Москва решила понизить уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Эстонский посол должен покинуть РФ 7 февраля.

Политика,Владимир Липаев,МИД России,
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