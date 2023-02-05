Володин считает, что политика США и коллективного Запада построена на лжи

«Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи. Так же было с «нерасширением» НАТО на восток. Минские соглашения тоже оказались обманом...» — подчеркнул Володин.

По словам депутата Госдумы, ООН следует начать расследования всех преступлений со стороны Вашингтона против человечества.

Спикер российского парламента приурочил пост к 20-летию с момента, когда на заседании СБ ООН как доказательство наличия в Ираке оружия массового поражения Колин Пауэлл, являвшийся госсекретарем США, представил пробирку с белым порошком. В указанной пробирке якобы находились образцы химоружия, обнаруженного в Ираке.