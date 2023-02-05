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54 минуты назад

Володин считает, что политика США и коллективного Запада построена на лжи

Газета.Ru

Политика Соединенных Штатов и коллективного Запада строится на лжи, Организации Объединенных Наций нужно расследовать преступления Вашингтона против человечества, считает спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Володин считает, что политика США и коллективного Запада построена на лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи. Так же было с «нерасширением» НАТО на восток. Минские соглашения тоже оказались обманом...» — подчеркнул Володин.

По словам депутата Госдумы, ООН следует начать расследования всех преступлений со стороны Вашингтона против человечества.

Спикер российского парламента приурочил пост к 20-летию с момента, когда на заседании СБ ООН как доказательство наличия в Ираке оружия массового поражения Колин Пауэлл, являвшийся госсекретарем США, представил пробирку с белым порошком. В указанной пробирке якобы находились образцы химоружия, обнаруженного в Ираке.

Также спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила на площадке ООН поднять тему с ложью «пробирки Колина Пауэлла».

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