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1 час назад

Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал ему не устранять Зеленского

ТАССиещё 3

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, поделился воспоминаниями о контактах с обеими сторонами. В опубликованном в субботу вечером интервью с журналистом Ханохом Даумом он среди прочего выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации на Украине, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.

Экс-премьер Израиля: Путин обещал не устранять Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это первое интервью Беннета с момента его ухода из политики летом 2022 года. В ходе почти пятичасовой беседы, отрывок которой вышел в эфире 12-го канала израильского телевидения, а полная запись размещена на канале экс-премьера в YouTube, он затронул тему Украины. Вспоминая о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет утверждал, что они обсуждали тогда и судьбу Зеленского.

Видео дня

"Я знал, что Зеленский под угрозой. Он скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал. Но в какой-то момент, спустя три-четыре часа с начала встречи, я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского", - привел Беннет свою версию содержания беседы с Путиным.

После встречи в Кремле, продолжил экс-премьер, по дороге в аэропорт он созвонился с Зеленским и заверил того, что ему ничего не угрожает. Сразу после этого, заметил Беннет, украинский президент "вернулся в свой офис и записал видео из своего кабинета", в котором заявил, что ничего не боится.

По мнению израильского политика, в тот момент российский лидер сделал большую уступку.

"Зеленский тоже пошел на очень большую уступку в ту субботу. <...> Зеленский отказался от вступления в НАТО. Это были огромные уступки с обеих сторон", - считает экс-премьер.

Беннет также отметил, что обратиться к российскому руководству после начала спецоперации его просил украинский президент, с его стороны это была "просьба о помощи".

"Зеленский позвонил мне и попросил меня связаться с Путиным. У меня все запротоколировано. <...> Ему было очень непросто. Не забывайте, на тот момент он был уверен, что его дни сочтены, что его собираются уничтожить", - сказал бывший глава правительства.

При этом он добавил, что "полностью координировал все свои действия" с лидерами США, Великобритании, Германии и Франции.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,
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