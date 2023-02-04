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52 минуты назад

Медведев: при атаке на Крым неизбежно возмездие с использованием любого оружия

RT на русскомиещё 5

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на Крым встретит «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.

Медведев предупредил о неизбежном возмездии при атаке на Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «нападение на Крым означает нападение на Россию» и «украинская банда наркоманов» должна понимать, что такие нападения встретят неизбежное возмездие с использованием оружия любого вида.

«Международное право уважает волю народа. Крым — это Россия», — написал он в Twitter.

Ранее Медведев предупредил, что Москва готова применить все виды вооружения, если Украина предпримет попытку нанести удар по территории России.

Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Пентагон,
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