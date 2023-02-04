Медведев предупредил о неизбежном возмездии при атаке на Крым

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на Крым встретит «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.

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По его словам, «нападение на Крым означает нападение на Россию» и «украинская банда наркоманов» должна понимать, что такие нападения встретят неизбежное возмездие с использованием оружия любого вида.

«Международное право уважает волю народа. Крым — это Россия», — написал он в Twitter.

Ранее Медведев предупредил, что Москва готова применить все виды вооружения, если Украина предпримет попытку нанести удар по территории России.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.