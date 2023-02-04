Захарова высмеяла звонки Макрона Путину

Фото: РИА Новости РИА Новости

Захарова напомнила, что ранее пресс-секретарь французского МИДа Анн-Клер Лежандр высказалась о мотивах звонков Макрона Путину. Она рассказала, что французский лидер звонит российскому коллеге преимущественно по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

«Драма по-французски», - констатировала представитель МИД РФ.

Свою публикацию дипломат сопроводила видеороликом. На кадрах легендарный клоун Вячеслав Полунин бегает между игрушечными яркими телефонами и беседует с воображаемыми собеседниками.