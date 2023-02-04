Захарова высмеяла звонки Макрона Путину

Звонки главы Франции Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину являются «драмой по-французски», заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что ранее пресс-секретарь французского МИДа Анн-Клер Лежандр высказалась о мотивах звонков Макрона Путину. Она рассказала, что французский лидер звонит российскому коллеге преимущественно по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.
«Драма по-французски», - констатировала представитель МИД РФ.
Свою публикацию дипломат сопроводила видеороликом. На кадрах легендарный клоун Вячеслав Полунин бегает между игрушечными яркими телефонами и беседует с воображаемыми собеседниками.
Ранее Захарова прокомментировала заявление чиновников Украины и ЕС, принятое по итогам совместного саммита в Киеве.