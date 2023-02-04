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48 минут назад

Захарова назвала «драмой по-французски» постоянные звонки Макрона Путину

Илья Родин

Звонки главы Франции Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину являются «драмой по-французски», заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова высмеяла звонки Макрона Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова напомнила, что ранее пресс-секретарь французского МИДа Анн-Клер Лежандр высказалась о мотивах звонков Макрона Путину. Она рассказала, что французский лидер звонит российскому коллеге преимущественно по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

«Драма по-французски», - констатировала представитель МИД РФ.

Свою публикацию дипломат сопроводила видеороликом. На кадрах легендарный клоун Вячеслав Полунин бегает между игрушечными яркими телефонами и беседует с воображаемыми собеседниками.

Ранее Захарова прокомментировала заявление чиновников Украины и ЕС, принятое по итогам совместного саммита в Киеве.

Политика,Эммануэль Макрон,Вячеслав Полунин,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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