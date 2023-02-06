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1 час назад

Лавров объяснил срыв Минских соглашений Западом

Lenta.ruиещё 12

Запад сорвал Минские соглашения для подготовки Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Лавров объяснил срыв Минских соглашений Западом
Фото: ТАССТАСС

«Мы привели конкретные примеры, которые подтверждают, что целью срыва минских договоренностей — а о том, что срыв был задачей и Украины, и Запада признались публично все, кто их подписывал, кроме презпрезидента Путина, — (...) было создание условий для вооружения Украины против Российской Федерации, также целью [срыва] было уничтожить права русского и русскоязычного населения украинского государства», — объяснил глава ведомства.

По его словам, Запад долгие годы готовил Киев к гибридной войне против России.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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