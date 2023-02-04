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21 минуту назад

Медведев указал на нежелание Вашингтона завершать конфликт на Украине

Lenta.ru

У США нет желания завершать конфликт на Украине. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Цитаты из беседы опубликованы в ее Telegram-канале.

Медведев указал на нежелание Вашингтона завершать конфликт на Украине
Фото: 

По словам Медведева, если бы Вашингтон хотел «завершить войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца».

Медведев предрек превращение украинской экономики в "смрадную труху"

«Но вашингтонские маразматики в администрации США и ястребы в Конгрессе в этом просто не заинтересованы», — сказал он.

В том же интервью Медведев заявил, что Россия готова к применению всех видов оружия в случае ударов Киева по ее территориям. Он добавил, что ответ Москвы будет быстрым, жестким и убедительным и отметил, что страна будет действовать в соответствии со своими доктринами, в том числе об Основах ядерного сдерживания.

Политика,Дмитрий Медведев,Администрация США,Совет безопасности РФ,
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