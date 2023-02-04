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13 минут назад

В БРИКС желают войти африканские страны, заявили в МИД РФ

Илья Родин

Несколько африканских стран желает присоединиться к БРИКС, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Об этом пишет РИА «Новости».

Несколько африканских стран желает присоединиться к БРИКС
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Отмечается, что экономический блок БРИКС объединяет в настоящее время пять крупных держав планеты. В него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В ближнесрочной перспективе в организацию могут войти Иран, Аргентина, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

«Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС. Действительно, такое движение есть», - уточнил Озеров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров рассказал, что заявка Алжира, поданная осенью прошлого года, может быть удовлетворена. Он заметил, что страна соответствует необходимым для вступления в БРИКС требованиям.

Политика,Олег Озеров,Сергей Лавров,МИД России,БРИКС,
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