В Совфеде призвали парламент ЕС наказать виновных в сожжении Корана

Совет Федерации призывал европейских парламентариев призвать к ответственности причастных к сожжению Корана в Швеции, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В своем Telegram-канале она также обратила внимание на отсутствие реакции на «варварские» действия со стороны правительств и парламентов европейских государств.

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Матвиенко отметила, что на прошедшем заседании российские сенаторы выразили протест против «исламофобских акций в Швеции и Нидерландах».

«Поддерживаю коллег и считаю совершенное радикалами осквернение Корана актом варварства и ксенофобии», — подчеркнула она, призывая наказать виновных.

Ранее стало известно, что Осло запретил акцию сожжения Корана после вызова посла Норвегии в Анкаре.