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19 минут назад

В Совфеде призвали парламенты Европы наказать виновных в сожжении Корана

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Совет Федерации призывал европейских парламентариев призвать к ответственности причастных к сожжению Корана в Швеции, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В своем Telegram-канале она также обратила внимание на отсутствие реакции на «варварские» действия со стороны правительств и парламентов европейских государств.

В Совфеде призвали парламент ЕС наказать виновных в сожжении Корана
Фото: 

Матвиенко отметила, что на прошедшем заседании российские сенаторы выразили протест против «исламофобских акций в Швеции и Нидерландах».

«Поддерживаю коллег и считаю совершенное радикалами осквернение Корана актом варварства и ксенофобии», — подчеркнула она, призывая наказать виновных.

Ранее стало известно, что Осло запретил акцию сожжения Корана после вызова посла Норвегии в Анкаре.

Акция сожжения Корана произошла в Стокгольме 21 января в рамках антитурецких демонстраций. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. Анкара жестко раскритиковала такие действия и намекнула на то, что может затормозить процесс ратификации заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.

Политика,Валентина Матвиенко,НАТО,Совет Федерации,
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