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9 минут назад

В России вспомнили выступление Пауэлла с пробиркой в ООН

Елена Прошина

Мировая общественность не забудет инсценировку в СБ ООН с «пробиркой Пауэлла» со стороны США. Вашингтону придется забыть о своей вседозволенности. Такое мнение высказал заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал 20-летнюю годовщину заседания СБ ООН, когда США попытались обосновать свое вторжение в Ирак.

В России вспомнили выступление Пауэлла с пробиркой в ООН
Фото: ТАССТАСС

В 2003 году Колин Пауэлл, занимавший пост государственного секретаря США, на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что у иракского лидера Саддама Хусейна есть технологии производства биологического оружия. В качестве доказательства он представил пробирку с белым порошком. Его доводам поверили, ООН не ввел санкции против США в связи с операцией 20 марта 2003 года. Однако позднее стало ясно, что ЦРУ дезинформировало общественность, биологического оружия в Ираке не было.

Сергей Рябков прокомментировал эти события, заявив, что образ Колина Пауэлла стал нарицательным как «олицетворение лицемерия правящей элиты США». Он считает, что Вашингтон убежден в собственной безнаказанности и праве на высокомерное поучение всего остального мира, а также обвинил его в применении силы против «заведомо слабого противника».

Заместитель главы МИД РФ выразил уверенность, что ситуация с тех пор кардинально изменилась, поэтому ничего подобного США уже не сойдет с рук.

«США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий», — заявил Рябков.

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