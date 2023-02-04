Мировая общественность не забудет инсценировку в СБ ООН с «пробиркой Пауэлла» со стороны США. Вашингтону придется забыть о своей вседозволенности. Такое мнение высказал заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал 20-летнюю годовщину заседания СБ ООН, когда США попытались обосновать свое вторжение в Ирак.
В 2003 году Колин Пауэлл, занимавший пост государственного секретаря США, на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что у иракского лидера Саддама Хусейна есть технологии производства биологического оружия. В качестве доказательства он представил пробирку с белым порошком. Его доводам поверили, ООН не ввел санкции против США в связи с операцией 20 марта 2003 года. Однако позднее стало ясно, что ЦРУ дезинформировало общественность, биологического оружия в Ираке не было.
Сергей Рябков прокомментировал эти события, заявив, что образ Колина Пауэлла стал нарицательным как «олицетворение лицемерия правящей элиты США». Он считает, что Вашингтон убежден в собственной безнаказанности и праве на высокомерное поучение всего остального мира, а также обвинил его в применении силы против «заведомо слабого противника».
Заместитель главы МИД РФ выразил уверенность, что ситуация с тех пор кардинально изменилась, поэтому ничего подобного США уже не сойдет с рук.
«США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий», — заявил Рябков.