В МИД ответили на попытку Запада склонить страны Африки против РФ

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в неоколониализме и попытке восстановить отношения зависимости из-за требований в адрес стран Африки прекратить взаимодействие с Россией. До этого министерство иностранных дел Германии принесло извинения пресс-секретарю Африканского союза Эббе Калондо и другим пользователям Twitter, которые сочли твит ведомства о визите главы МИД России в ЮАР неуместным. В Twitter МИД Германии появилось сообщение о том, что российский дипломат прибыл в Африку не для того, чтобы смотреть на леопардов (в сообщении использовался стикер с изображением животного. — "Газета.Ru"), а для того, чтобы заявить, что партнеры Украины намерены "уничтожить все русское".