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37 минут назад

В МИД назвали несостоятельными требования Запада к странам Африки не сотрудничать с РФ

Газета.Ruиещё 2

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров заявил, что требования Запада к африканским странам не сотрудничать с РФ дают обратный эффект. Его слова передает РИА Новости.

В МИД ответили на попытку Запада склонить страны Африки против РФ
Фото: ТАССТАСС

Как отметил Озеров, попытка навязывания своих норм и правил другим странам вызывает острую реакцию со стороны африканских государств, которые отстаивают свой суверенитет так же, как и Россия.

По мнению дипломата, попытки западных стран приписать РФ "некую злонамеренную деятельность в Африке" являются несостоятельными.

Антонов выступил с новым обвинением в адрес США

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в неоколониализме и попытке восстановить отношения зависимости из-за требований в адрес стран Африки прекратить взаимодействие с Россией. До этого министерство иностранных дел Германии принесло извинения пресс-секретарю Африканского союза Эббе Калондо и другим пользователям Twitter, которые сочли твит ведомства о визите главы МИД России в ЮАР неуместным. В Twitter МИД Германии появилось сообщение о том, что российский дипломат прибыл в Африку не для того, чтобы смотреть на леопардов (в сообщении использовался стикер с изображением животного. — "Газета.Ru"), а для того, чтобы заявить, что партнеры Украины намерены "уничтожить все русское".

Политика,Олег Озеров,Сергей Лавров,МИД России,
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