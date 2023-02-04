В России спрогнозировали последствия скандала с китайским аэростатом над США

Скандал из-за китайского аэростата в небе над США обернется долгоиграющими последствиями для отношений между Пекином и Вашингтоном. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

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Ранее представитель Пентагона сообщил, что в небе над Соединенными Штатами заметили разведывательный воздушный шар. Военные определили, что он принадлежит Китаю. Администрация США посчитала нахождение иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве страны «неприемлемым» и отменила запланированный визит главы государственного департамента Энтони Блинкена в Пекин. Представители КНР пояснили, что аэростат сбился с изначального курса из-за ветра. Пекин выразил сожаление в связи с этим инцидентом.

Пушков уверен, что Вашингтон не ограничится отменой визита Энтони Блинкена в КНР.

«Это прежде всего коснется восприятия Китая и его технологических возможностей в Соединенных Штатах», — написал он.