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54 минуты назад

В России спрогнозировали последствия скандала с китайским аэростатом над США

Елена Прошина

Скандал из-за китайского аэростата в небе над США обернется долгоиграющими последствиями для отношений между Пекином и Вашингтоном. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

В России спрогнозировали последствия скандала с китайским аэростатом над США
Фото: ТАССТАСС

Ранее представитель Пентагона сообщил, что в небе над Соединенными Штатами заметили разведывательный воздушный шар. Военные определили, что он принадлежит Китаю. Администрация США посчитала нахождение иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве страны «неприемлемым» и отменила запланированный визит главы государственного департамента Энтони Блинкена в Пекин. Представители КНР пояснили, что аэростат сбился с изначального курса из-за ветра. Пекин выразил сожаление в связи с этим инцидентом.

Пушков уверен, что Вашингтон не ограничится отменой визита Энтони Блинкена в КНР.

«Это прежде всего коснется восприятия Китая и его технологических возможностей в Соединенных Штатах», — написал он.

Российский сенатор также напомнил об официальном объяснении Пекина: в КНР заверили, что аэростат над США относился к гражданским аппаратам, и его использовали в научных целях. Пушков указал, что если бы Вашингтон принял эту версию, поездку Блинкена можно было бы не отменять.

Политика,Энтони Блинкен,Алексей Пушков,Администрация США,Пентагон,
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