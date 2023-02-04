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43 минуты назад

«Зеленский-сдавайся»: речь Путина поразила британцев

Свободная прессаиещё 1

Читатели Daily Mail британцы очень высоко оценили речь президента России Владимира Путина по случаю годовщины разгрома нацистов в Сталинградской битве. В ходе выступления российский лидер заявил, что Москва ответит на угрозы Запада, который поставляет тяжелую бронетехнику Украине.

«Зеленский-сдавайся»: Речь Путина поразила британцев
Фото: ТАССТАСС

"Всего этого можно было избежать, если бы НАТО, по сути своей антироссийская организация, не чувствовала бы необходимости расширяться до границ этой ядерной державы", – цитирует РИА Новости один из комментариев.

Другой читатель посоветовал президенту Украины поскорее сдаться для скорейшего наступления мира.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», экс-посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник заявил, что Украина неспособна вести мирные переговоры.

Политика,Родион Мирошник,Владимир Путин,НАТО,
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