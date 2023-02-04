Читатели Daily Mail британцы очень высоко оценили речь президента России Владимира Путина по случаю годовщины разгрома нацистов в Сталинградской битве. В ходе выступления российский лидер заявил, что Москва ответит на угрозы Запада, который поставляет тяжелую бронетехнику Украине.
"Всего этого можно было избежать, если бы НАТО, по сути своей антироссийская организация, не чувствовала бы необходимости расширяться до границ этой ядерной державы", – цитирует РИА Новости один из комментариев.
Другой читатель посоветовал президенту Украины поскорее сдаться для скорейшего наступления мира.
Как ранее сообщала «Свободная пресса», экс-посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник заявил, что Украина неспособна вести мирные переговоры.