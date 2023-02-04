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36 минут назад

Захарова сравнила санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе

ТАССиещё 1

Введенные канадским правительством в пятницу санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попытками Третьего рейха заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сравнила санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе
Фото: ТАССТАСС

"Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух" и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики, - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд".

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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