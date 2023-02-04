Депутат заявил о необходимости "боевого" ответа на передачу Киеву оружия

Новый пакет помощи Украине в виде оружия от США потребует «боевого» ответа. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Чиновник считает, что началась новая фаза военного противостояния.

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«Это, конечно же, потребует от нас ответных действий на поле боя. Дальнобойные снаряды и удары по Крыму — это, безусловно, новая фаза военного противостояния», — сказал депутат Госдумы Олег Морозов агентству РИА Новости.

Ранее США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов. В Пентагоне озвучили, что новый в него вошли средства противовоздушной обороны, ракеты большой дальности для HIMARS.