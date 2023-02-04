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48 минут назад

В Госдуме заявили о необходимости военного ответа из-за передачи Киеву нового оружия США

Ura.Ru

Новый пакет помощи Украине в виде оружия от США потребует «боевого» ответа. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Чиновник считает, что началась новая фаза военного противостояния.

Депутат заявил о необходимости "боевого" ответа на передачу Киеву оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это, конечно же, потребует от нас ответных действий на поле боя. Дальнобойные снаряды и удары по Крыму — это, безусловно, новая фаза военного противостояния», — сказал депутат Госдумы Олег Морозов агентству РИА Новости.

Ранее США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов. В Пентагоне озвучили, что новый в него вошли средства противовоздушной обороны, ракеты большой дальности для HIMARS.

В Кремле ответили на решение США поставить дальнобойные снаряды Киеву

О предупреждении президента Владимира Путина в ответ на передачу Киеву нового оружия США напоминал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Телеканал 360 сообщал, что глава государства дал понять Киеву и «всему коллективному Западу, что в военном противостоянии с Россией в Донбассе им пора отступить».

Политика,Армия,Олег Морозов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,Пентагон,Телеканал "360° Подмосковье",
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