Россия и Китай станут сотрудничать в Совбезе ООН

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и его коллега из Китая Ма Чжаосюй совместно заявили, что страны собираются сотрудничать в Совбезе ООН и учитывать интересы друг друга. Об этом сообщает ТАСС.

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В МИД России также рассказали, что страны обсудили аспекты взаимодействия Москвы и Пекина на площадке Совбеза ООН и специализированных учреждений. Обе страны высоко оценили результаты сотрудничества, которое основано на «партнерстве и стратегическом взаимодействии» между двумя государствами.

Кроме того, стороны упомянули попытки некоторых других стран «подорвать авторитет ООН» через давление на суверенные государства и «создание альтернативных неинклюзивных механизмов вне рамок организации в русле концепции "миропорядка, основанного на правилах”».

«С обеих сторон в очередной раз была подтверждена готовность отстаивать центральную координирующую роль ООН в мировых делах и верховенство общепризнанных норм международного права, в том числе путем активизации деятельности Группы друзей в защиту Устава ООН», – подытожили в МИД России.