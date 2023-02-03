В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Россия и Китай станут сотрудничать в Совбезе ООН

Елена Прошина

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и его коллега из Китая Ма Чжаосюй совместно заявили, что страны собираются сотрудничать в Совбезе ООН и учитывать интересы друг друга. Об этом сообщает ТАСС.

Россия и Китай станут сотрудничать в Совбезе ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МИД России также рассказали, что страны обсудили аспекты взаимодействия Москвы и Пекина на площадке Совбеза ООН и специализированных учреждений. Обе страны высоко оценили результаты сотрудничества, которое основано на «партнерстве и стратегическом взаимодействии» между двумя государствами.

Кроме того, стороны упомянули попытки некоторых других стран «подорвать авторитет ООН» через давление на суверенные государства и «создание альтернативных неинклюзивных механизмов вне рамок организации в русле концепции "миропорядка, основанного на правилах”».

«С обеих сторон в очередной раз была подтверждена готовность отстаивать центральную координирующую роль ООН в мировых делах и верховенство общепризнанных норм международного права, в том числе путем активизации деятельности Группы друзей в защиту Устава ООН», – подытожили в МИД России.

Ранее в МИД РФ заявили, что Кремль ответит на объявление четырёх дипломатов из России персонами нон грата в Австрии.

Политика,Сергей Вершинин,МИД России,Совбез ООН,ООН,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители