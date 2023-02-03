Сенатор оценил защищенность Крыма от оружия Запада

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что полуостров хорошо защищён от западного вооружения и у жителей «нет страха» по этому поводу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Крым хорошо защищает от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет», – сказал Цеков.
Он также добавил, что удары по территории России считает недопустимыми.
При этом, по словам Цекова, Запад «проигрывает и блефует». Сенатор считает, что своими заявлениями страны Запада «хотят создать волну испуга», чтобы принудить Россию к переговорам.
«Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны», – добавил Цеков и предложил посмотреть, к чему на самом деле приведут слова западных политиков.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует совершать удары по российской территории, если Запад пришлёт ему ракеты большей дальности.