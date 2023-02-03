Сенатор оценил защищенность Крыма от оружия Запада

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что полуостров хорошо защищён от западного вооружения и у жителей «нет страха» по этому поводу. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Крым хорошо защищает от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет», – сказал Цеков.

Он также добавил, что удары по территории России считает недопустимыми.

При этом, по словам Цекова, Запад «проигрывает и блефует». Сенатор считает, что своими заявлениями страны Запада «хотят создать волну испуга», чтобы принудить Россию к переговорам.

«Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны», – добавил Цеков и предложил посмотреть, к чему на самом деле приведут слова западных политиков.