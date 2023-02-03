В Госдуме с иронией отреагировали на идею о чипировании чиновников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на инициативу депутата Султана Хамзаева, предложившего принудительно "чипировать" любящих отдыхать за границей чиновников.
Комментируя слова Хамзаева, Бессараб с иронией заявила, что "некоторым нужно чипировать мозги".
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил в принудительном порядке "чипировать" российскими спутниковыми датчиками чиновников, которые любят отдыхать за границей. Он отметил, что среди чиновников нужно выделить группу риска, которые любят выезжать за границу, — их он предлагает оснастить спутниковыми датчиками "для их же собственной безопасности", так как они могут быть завербованы иностранными спецслужбами.