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14 минут назад

В Госдуме с иронией отреагировали на идею о чипировании чиновников

Семён Капранов
Светлана Бессарабэксперт

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на инициативу депутата Султана Хамзаева, предложившего принудительно "чипировать" любящих отдыхать за границей чиновников.

Комментируя слова Хамзаева, Бессараб с иронией заявила, что "некоторым нужно чипировать мозги".

Российские чиновники ответственны перед избирателями за ту власть, которую они представляют. И они не должны делать такие глупости, как ездить на отдых за границу, особенно в недружественные страны, которые поставляют оружие нашим врагам. Но это нужно понимать на уровне воспитания, на уровне этики. А если какие-то чиновники этого не понимают, то от них нужно просто избавляться.

Говоря об инициативе о чипировании, я не смогу сделать никаких заявлений, кроме грубых. Я понимаю, что в представлении некоторых людей чипирование не представляется чем-то сверхъестественным, но давайте не будем им уподобляться. Это возмущает - чиновники же не собаки. Просто нет слов. Считаю такое предложение неадекватным.
Светлана Бессараб
Светлана БессарабДепутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил в принудительном порядке "чипировать" российскими спутниковыми датчиками чиновников, которые любят отдыхать за границей. Он отметил, что среди чиновников нужно выделить группу риска, которые любят выезжать за границу, — их он предлагает оснастить спутниковыми датчиками "для их же собственной безопасности", так как они могут быть завербованы иностранными спецслужбами.

Политика,Светлана Бессараб,Султан Хамзаев,Госдума,
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