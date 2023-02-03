В Госдуме с иронией отреагировали на идею о чипировании чиновников

Российские чиновники ответственны перед избирателями за ту власть, которую они представляют. И они не должны делать такие глупости, как ездить на отдых за границу, особенно в недружественные страны, которые поставляют оружие нашим врагам. Но это нужно понимать на уровне воспитания, на уровне этики. А если какие-то чиновники этого не понимают, то от них нужно просто избавляться.



Говоря об инициативе о чипировании, я не смогу сделать никаких заявлений, кроме грубых. Я понимаю, что в представлении некоторых людей чипирование не представляется чем-то сверхъестественным, но давайте не будем им уподобляться. Это возмущает - чиновники же не собаки. Просто нет слов. Считаю такое предложение неадекватным.

Светлана Бессараб Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов