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50 минут назад

Аксенов: деньги с продажи имущества украинских бизнесменов направят на оснащение участников СВО

Газета.Ruиещё 3

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что все средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов, расположенного на территории Крыма, будут направлены на оснащение участников специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Аксенов раскрыл предназначение денег с продажи имущества украинских бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все объекты будут проданы с торгов без исключения. Деньги, полученные с продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющх долг перед нашей Родиной, задачи спецоперации", - сказал он.

В ноябре прошлого года глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов. По его данным, в собственность республики передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив". Константинов подчеркивал, что национализация в Крыму, в отличие от украинской, начата "не для олигархического передела", а "для восстановления справедливости".

Политика,Владимир Константинов,Сергей Аксенов,Судостроительный завод "Залив",
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