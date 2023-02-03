В ФРГ отреагировали на слова Путина о поставках Leopard Украине

Правительство ФРГ отреагировало на слова президента России Владимира Путина о том, что Германия участвует в украинском конфликте из-за поставок танков Leopard Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Федеральное правительство [Германии], разумеется, учло слова российского президента», — сказал политик.

Он также добавил, что Германия является лишь одной из многих других стран, оказывающих Украине военную помощь. И это, по его мнению, не делает Берлин прямым участником конфликта.