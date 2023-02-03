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1 час назад

В ФРГ отреагировали на слова Путина о поставках Leopard Украине

Lenta.ru

Правительство ФРГ отреагировало на слова президента России Владимира Путина о том, что Германия участвует в украинском конфликте из-за поставок танков Leopard Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Федеральное правительство [Германии], разумеется, учло слова российского президента», — сказал политик.

Путин заявил, что российский ответ на угрозы Запада не ограничится бронетехникой

Он также добавил, что Германия является лишь одной из многих других стран, оказывающих Украине военную помощь. И это, по его мнению, не делает Берлин прямым участником конфликта.

Ранее российский лидер высказался о поставках западных танков Украине. По его словам, следует помнить, что России есть, чем ответить. При этом он подчеркнул, что применением бронетехники дело не закончится.

Политика,Видео,Штеффен Хебештрайт,Владимир Путин,
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