Песков назвал причину продолжения спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма обеспечена надежно, а Донбасс пока защищен не до конца. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля подчеркнул, что по этой причине спецоперация на Украине продолжается.

«Мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель полностью не достигнута, только предстоит это сделать», — заявил он.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту мирного населения Донбасса.