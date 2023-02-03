Джабаров прокомментировал проведение саммита Украина — ЕС

В Киеве на саммите Украина — Евросоюз будет обсуждаться вступление страны в ЕС, это главное для нее судьбоносное решение, но этого не произойдет ни при каких условиях. По мнению первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Западу не нужна полуразрушенная и разваливающаяся страна. Об этом он заявил 3 февраля в ходе подведения политических итогов недели в «Парламентской газете».