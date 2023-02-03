Джабаров прокомментировал проведение саммита Украина — ЕС

В Киеве на саммите Украина — Евросоюз будет обсуждаться вступление страны в ЕС, это главное для нее судьбоносное решение, но этого не произойдет ни при каких условиях. По мнению первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Западу не нужна полуразрушенная и разваливающаяся страна. Об этом он заявил 3 февраля в ходе подведения политических итогов недели в «Парламентской газете».
Сенатор подчеркнул, что Украина на сегодняшний день выполняет роль передового отряда борьбы с Россией всей неонацистской нечисти, которая вновь подняла голову в Европе.
«Сама судьба Евросоюза, на мой взгляд, сейчас очень сильно может измениться, потому что локомотив, это Германия, которая почти 70 процентов вкладывала в поддержание мощи союза, ослабла, и поэтому кто там будет вытягивать их на фоне энергетического кризиса, я не знаю», — прокомментировал Владимир Джабаров.
Он также назвал враньем и ложью предположение о том, что ЕС создаст Украине райскую жизнь. Саммит Украина — ЕС демонстративно проходит в Киеве — в стране, где идет война. Это демонстрация того, что Запад не боится Россию, сказал Джабаров.
«Лучше бы подумали, как остановить Украину, для того чтобы перестать ее использовать в качестве главного борца за уничтожение России», — заключил сенатор.