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32 минуты назад

Джабаров прокомментировал проведение саммита Украина — ЕС

Парламентская газета

В Киеве на саммите УкраинаЕвросоюз будет обсуждаться вступление страны в ЕС, это главное для нее судьбоносное решение, но этого не произойдет ни при каких условиях. По мнению первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Западу не нужна полуразрушенная и разваливающаяся страна. Об этом он заявил 3 февраля в ходе подведения политических итогов недели в «Парламентской газете».

Джабаров прокомментировал проведение саммита Украина — ЕС
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Сенатор подчеркнул, что Украина на сегодняшний день выполняет роль передового отряда борьбы с Россией всей неонацистской нечисти, которая вновь подняла голову в Европе.

«Сама судьба Евросоюза, на мой взгляд, сейчас очень сильно может измениться, потому что локомотив, это Германия, которая почти 70 процентов вкладывала в поддержание мощи союза, ослабла, и поэтому кто там будет вытягивать их на фоне энергетического кризиса, я не знаю», — прокомментировал Владимир Джабаров.

Он также назвал враньем и ложью предположение о том, что ЕС создаст Украине райскую жизнь. Саммит Украина — ЕС демонстративно проходит в Киеве — в стране, где идет война. Это демонстрация того, что Запад не боится Россию, сказал Джабаров.

«Лучше бы подумали, как остановить Украину, для того чтобы перестать ее использовать в качестве главного борца за уничтожение России», — заключил сенатор.

Политика,Владимир Джабаров,Комитет Совета Федерации по международным делам,ЕС,
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