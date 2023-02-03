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1 час назад

Депутат Госдумы Хамзаев предложил "чипировать" любящих отдыхать за границей чиновников

Газета.Ruиещё 1

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил «чипировать» российскими спутниковыми датчиками чиновников, которые любят отдыхать за границей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвется отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам — предлагаю в принудительном порядке «чипировать», — сказал депутат.

Он отметил, что среди чиновников нужно выделить группу риска, которые любят выезжать за границу, — их он предлагает оснастить спутниковыми датчиками «для их же собственной безопасности», так как они могут быть завербованы иностранными спецслужбами.

Депутат добавил, что государство имеет право знать, «где и чем эти любители мировых курортов занимаются».

Ранее руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву с просьбой на законодательном уровне запретить российским чиновникам и депутатам на время СВО отдыхать за пределами России. Пискарев заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации.

Первый город России ограничил выезд чиновников за границу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет решений о запрете выезда за границу в целях отдыха для чиновников и соответствующая инициатива не обсуждается в администрации главы государства.

Политика,Видео,Султан Хамзаев,Василий Пискарев,Евгений Пригожин,Дмитрий Песков,Госдума,
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