Новую концепцию внешней политики передали на рассмотрение Путину

Новая редакция Концепции внешней политики России передана на рассмотрение Президенту Владимиру Путину, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

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По его словам, в обновленном документе были учтены все новые моменты и связанные с ними задачи.

«Сейчас на рассмотрении у президента Путина находится обновленная Концепция внешней политики Российской Федерации», — цитирует ТАСС Лаврова.

Дипломат выразил надежду, что после принятия документа будет возможность отдельно изучить вопросы, которые могут привлечь «дополнительное внимание» комиссии.