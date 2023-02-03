Новую концепцию внешней политики передали на рассмотрение Путину

Новая редакция Концепции внешней политики России передана на рассмотрение Президенту Владимиру Путину, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.
По его словам, в обновленном документе были учтены все новые моменты и связанные с ними задачи.
«Сейчас на рассмотрении у президента Путина находится обновленная Концепция внешней политики Российской Федерации», — цитирует ТАСС Лаврова.
Дипломат выразил надежду, что после принятия документа будет возможность отдельно изучить вопросы, которые могут привлечь «дополнительное внимание» комиссии.
Концепция внешней политики России является концептуальным документом, определяющим основные параметры внешней политики страны. Он разрабатывается Министерством иностранных дел, а утверждается президентом. Предыдущие редакции концепции были утверждены в 2000, 2008, 2013 и 2016 годах.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новую концепцию внешней политики могут утвердить указом главы государства. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия учла стратегию НАТО при разработке обновленной редакции документа.