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11 минут назад

«Конец неизбежен»: Медведев предрек Украине полное банкротство

News.ru

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек Украине полное банкротство и неизбежный конец. В своей колонке в Telegram он отметил, что по итогам 2022 года ВВП Украины сократился на 35-36%, и при этом Киев не отказался продолжать боевые действия. По его словам, экономика Украины «превращается в смрадную труху», и об этом говорят даже на Западе.

«Конец неизбежен»: Медведев предрек Украине полное банкротство
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Очевидно, что Россия продолжит работать над достижением целей специальной военной операции. А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть ещё на 5–10%. Поэтому всё более отчётливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца, — написал Медведев.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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