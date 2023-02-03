«Конец неизбежен»: Медведев предрек Украине полное банкротство

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек Украине полное банкротство и неизбежный конец. В своей колонке в Telegram он отметил, что по итогам 2022 года ВВП Украины сократился на 35-36%, и при этом Киев не отказался продолжать боевые действия. По его словам, экономика Украины «превращается в смрадную труху», и об этом говорят даже на Западе.