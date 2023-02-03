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Медведев предрек превращение украинской экономики в "смрадную труху"

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что экономика Украины стремительно превращается в «смрадную труху», это видят и на Западе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев предрек превращение экономики Украины в "смрадную труху"
© РИА Новости

«Киевский режим при поддержке своих западных кураторов воюет с Россией «до победы», а экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху», — отметил политик.

Он сообщил, что Украине потеряла территории, которые обеспечивали ей около 40% национального промышленного потенциала и около 15% ВВП до конфликта, доступ к запасам полезных ископаемых на более чем $12 триллионов, включая 63% месторождений угля и 42% металлов. Также «в пропасть летит» и сельское хозяйство Украины, где зафиксировано «резкое падение урожая», отметил Медведев.

Растут и транспортные расходы Киева: сухопутные маршруты через Польшу и Румынию привели к их увеличению в 2–3 раза, указал зампред Совбеза.

Медведев предрек скорую потерю Украиной выхода к морю

По его словам, к концу 2022 года ВВП Украины сократился на 35–36%, общие потери страны от столкновения с Россией достигли $830–850 миллиардов. Медведев заявил, что дальше Украину ожидает «только окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица».

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