Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что экономика Украины стремительно превращается в «смрадную труху», это видят и на Западе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Киевский режим при поддержке своих западных кураторов воюет с Россией «до победы», а экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху», — отметил политик.

Он сообщил, что Украине потеряла территории, которые обеспечивали ей около 40% национального промышленного потенциала и около 15% ВВП до конфликта, доступ к запасам полезных ископаемых на более чем $12 триллионов, включая 63% месторождений угля и 42% металлов. Также «в пропасть летит» и сельское хозяйство Украины, где зафиксировано «резкое падение урожая», отметил Медведев.

Растут и транспортные расходы Киева: сухопутные маршруты через Польшу и Румынию привели к их увеличению в 2–3 раза, указал зампред Совбеза.