Москва уличила США в охоте на россиян в третьих странах

Несмотря на просьбы российской стороны, США продолжают «охоту» на граждан РФ в третьих странах, заявила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова. Об этом пишет ТАСС.

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По ее словам, начиная с 2008 года Россия зафиксировала 58 подобных случаев ущемления прав российских граждан.

«Со своей стороны, требуем от Вашингтона прекращения подобной практики. Тем более, что между нашими странами действует договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, положения которого США упорно игнорируют», - заявила дипломат.

Также Шумова добавила, что российская сторона, как и прежде продолжает защищать права граждан РФ, которые в настоящее время находятся в местах заключения, под судом или следствием в США. Она подчеркнула, что такая работа является приоритетной для диппредставительства.

«Невозможно оставаться равнодушными к проблемам, с которыми сталкиваются соотечественники. Зачастую к ним применяются меры психологического давления с целью склонения их к "сделке" со следствием», - сказала Шумова.