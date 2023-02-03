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1 час назад

В Крыму объявили о национализации имущество украинских миллиардеров

Мария Иванова

Глава правительства Крыма Владимир Константинов заявил, что власти полуострова национализируют крымское имущество украинских миллиардеров Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму объявили о национализации имущество украинских миллиардеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Константинов отметил, что национализированы будут земельные участки, здания и пансионаты.

Он добавил, что речь идет не о самых крупных объектах, так как часть имущества Ахметова и Коломойского была национализирована ранее.

«Коломойского сейчас и на Украине подвергают национализации. Но у нас это никакого сочувствия не вызывает», - подчеркнул Константинов.

По его словам, в Крыму, в отличие от Украины, начали национализацию «не для олигархического передела, а для восстановления справедливости».

Ранее в Крыму объявили о планах национализировать 12 банков и несколько заводов, в том числе «Альминский завод строительных материалов» и «Камыш-Бурунский Железорудый комбинат». Власти региона подчеркивали, что предприятия продолжать работать.

Также под национализацию попадет имущество киевского футбольного клуба «Динамо», включая два земельных участках площадью 28 и 30 тысяч квадратных метров.

Политика,Ринат Ахметов,Владимир Константинов,Динамо,
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