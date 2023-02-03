Москва уличила США в охоте на россиян в третьих странах

"Защита прав росграждан, содержащихся в американских тюрьмах, - приоритет в нашей работе. Невозможно оставаться равнодушными к проблемам, с которыми сталкиваются соотечественники. Зачастую к ним применяются меры психологического давления с целью склонения их к "сделке" со следствием. Систематически нашим гражданам отказывают в предоставлении необходимой медицинской помощи и лекарств. Мы с таким положением дел никогда не смиримся. Продолжим добиваться освобождения россиян и их возвращения на Родину", - отметила руководитель консульского отдела посольства.