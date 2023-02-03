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32 минуты назад

В посольстве РФ заявили, что США продолжают "охоту" на граждан России

ТАССиещё 1

Соединенные Штаты продолжают "охоту" на граждан России в третьих странах, невзирая на требования Москвы прекратить такую практику. Об этом заявила в четверг ТАСС заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова, находящаяся в краткосрочной служебной командировке в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

Москва уличила США в охоте на россиян в третьих странах
Фото: РИА Новости РИА Новости

"Вынуждена констатировать, что развязанная американцами "охота" на россиян в третьих странах продолжается. С 2008 года мы зафиксировали уже 58 [таких] случаев", - сказала дипломат. "Со своей стороны, требуем от Вашингтона прекращения подобной практики. Тем более, что между нашими странами действует договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, положения которого США упорно игнорируют", - подчеркнула Шумова.

Кроме того, она подтвердила, что российские дипломаты активно занимаются защитой прав сограждан, находящихся в заключении, под судом или следствием в США.

"Защита прав росграждан, содержащихся в американских тюрьмах, - приоритет в нашей работе. Невозможно оставаться равнодушными к проблемам, с которыми сталкиваются соотечественники. Зачастую к ним применяются меры психологического давления с целью склонения их к "сделке" со следствием. Систематически нашим гражданам отказывают в предоставлении необходимой медицинской помощи и лекарств. Мы с таким положением дел никогда не смиримся. Продолжим добиваться освобождения россиян и их возвращения на Родину", - отметила руководитель консульского отдела посольства.

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