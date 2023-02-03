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52 минуты назад

В Госдуме предупредили об условии, при котором Россия отдаст Абхазию

Елена Прошина

Грузинские власти могут рассчитывать на выполнения своих требований о возвращении в свой состав Абхазии и Южной Осетии, если Москва потерпит поражение на Украине, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

В Госдуме предупредили об условии, при котором Россия отдаст Грузии Абхазию
Фото: РамблерРамблер

По его словам, в условиях поражения можно выдвигать разные требования. При этом депутат выразил уверенность в том, что Москва не потерпит поражения.

«Так что-то, что говорит госпожа Зурабишвили, вряд ли осуществиться», — заявил Затулин.

Он напомнил о примерах, когда страны, которые не принимали участие в конфликтах, получали бонусы после их завершения. В пример парламентарий привел Англию, «которая за Русско-Турецкую войну получила Кипр». Затулин считает, что Грузия — не Англия. Тбилиси не имеет «прямого отношения» к сегодняшним событиям, однако «пытается набить себе цену и потребовать что-то в очередной раз от России и сделать так, чтобы про интересы Грузии по возвращению Абхазии и Южной Осетии не забыли».

Депутат не исключил обострения на границах с Грузией.

«Но Грузия в 2008 году попробовала испытать Россию на слабо и фактически добилась обратного — того, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Таким образом, мечты об их возвращении остаются в мире грез и фантазий», — подчеркнул первый зампред.

Политика,Константин Затулин,
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