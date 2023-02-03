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19 минут назад

Япония ввела новые меры против России

Елена Прошина

Японские власти запрещают продажу в Россию оборудования для разведки газовых и нефтяных месторождений, сообщает «РЕН ТВ».

Япония ввела новые меры против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ограничения вводится с 3 февраля текущего года. Среди других запретов – продажа Москве роботов, ядерных материалов, ядовитых веществ, некоторых медицинских изделий. Данное решение было принято правительством страны 27 января в рамках очередного пакета антироссийских санкций.

Кроме того, Токио ввел ограничения против 22 физических лиц и трех российских компаний, чьи активы теперь оказались под заморозкой. Также с 3 февраля запрещается поставка японских товаров 49 российским организациям и компаниям. Это значит, что теперь Япония не будет продавать в Россию порошки для дактилоскопии, слезоточивый газ, дозиметры, ядерные материалы и устройства, буровые установки. Под запрет попали вакцины и диагностические наборы японского производства.

Ранее в Токио заявили, что считают неприемлемой позицию Москвы по вопросу согласования консультаций насчет рыбного промысла японских рыбаков в районе Курил. Днем ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российские власти не смогут согласовать межправительственные консультации по соглашению о морском промысле для японских рыбаков в районе Курильских островов.

Как отметила дипломат, вернуться к обычному диалогу между двумя странами в условиях антироссийских ограничений со стороны Токио невозможно. Она призвала Японию проявлять уважение к РФ, чтобы «выпрямить» двухсторонние отношения.

Политика,В мире,Мария Захарова,МИД России,
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