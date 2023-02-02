Песков сравнил Мюнхенскую и «Сталинградскую» речи Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина от 10 февраля 2007 года, также известная как Мюнхенская, и речь в Волгограде от 2 февраля 2023 не могут сравниваться между собой. Об этом сообщает «Российская газета».

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Отвечая на вопрос, может ли сегодняшнее выступление Путина запомниться как «Сталинградская речь», по аналогии с «Мюнхенской», Песков заявил, что их нельзя сравнивать.

«Нет. Это разные выступления», – сказал он.

«Мюнхенская речь» Владимира Путина прозвучала 10 февраля 2007 года во время конференции в Мюнхене. Тогда президент выступил с резкой критикой в адрес Запада и устоявшегося «однополярного мира».