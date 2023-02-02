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17 минут назад

Песков заявил, что Мюнхенская и «Сталинградская» речи Путина отличаются

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина от 10 февраля 2007 года, также известная как Мюнхенская, и речь в Волгограде от 2 февраля 2023 не могут сравниваться между собой. Об этом сообщает «Российская газета».

Песков сравнил Мюнхенскую и «Сталинградскую» речи Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос, может ли сегодняшнее выступление Путина запомниться как «Сталинградская речь», по аналогии с «Мюнхенской», Песков заявил, что их нельзя сравнивать.

«Нет. Это разные выступления», – сказал он.

«Мюнхенская речь» Владимира Путина прозвучала 10 февраля 2007 года во время конференции в Мюнхене. Тогда президент выступил с резкой критикой в адрес Запада и устоявшегося «однополярного мира».

2 февраля 2023 года Владимир Путин посетил мероприятие по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве. В своей речи президент России упомянул поставки от стран Запада оружия Киеву, а также заявил, что у России «есть чем ответить, помимо бронетехники».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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