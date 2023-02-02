Путин усомнился в словах российского губернатора о выполнении нацпроектов

Президент России Владимир Путин усомнился в отчёте, который ему предоставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Из документа следовало, что план по нацпроектам был выполнен на 99,94%. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Исполнение – 99,94%. Так бывает?», – спросил Владимир Путин на встрече с Бочаровым во время ознакомления с документом.

Губернатор, в свою очередь, заверил президента, что предоставленные данные корректны и соответствуют действительности.

«Это официальные данные правительства. <...> Так бывает, Владимир Владимирович, так бывает!», – заявил он.