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32 минуты назад

Путин усомнился в словах Бочарова о выполнении нацпроектов

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин усомнился в отчёте, который ему предоставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Из документа следовало, что план по нацпроектам был выполнен на 99,94%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин усомнился в словах российского губернатора о выполнении нацпроектов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Исполнение – 99,94%. Так бывает?», – спросил Владимир Путин на встрече с Бочаровым во время ознакомления с документом.

Губернатор, в свою очередь, заверил президента, что предоставленные данные корректны и соответствуют действительности.

«Это официальные данные правительства. <...> Так бывает, Владимир Владимирович, так бывает!», – заявил он.

Проведённая встреча с губернатором Волгоградской области является завершающим мероприятием в поездке президента в регион. Напомним, что в Волгоград Путин приехал, чтобы принять участие в мероприятиях по поводу 80-й годовщины победы в Сталинградской битве.

Политика,Андрей Бочаров,Владимир Путин,
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