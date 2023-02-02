Путин заявил, что Россия ответит на угрозы «не только бронетехникой»

Президент России Владимир Путин, в четверг, 2 февраля, выступил на концерте в честь 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве. Он отметил, что страна ответит на угрозы противников «не только бронетехникой», пишет РИА «Новости».

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Глава государства пояснил, что России снова приходится давать отпор армии коллективного Запада. Вместе с тем, стране есть, чем ответить.

«У нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», - заявил Путин.