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39 минут назад

Путин заявил, что Россия ответит на угрозы «не только бронетехникой»

Илья Родин

Президент России Владимир Путин, в четверг, 2 февраля, выступил на концерте в честь 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве. Он отметил, что страна ответит на угрозы противников «не только бронетехникой», пишет РИА «Новости».

Путин заявил, что Россия ответит на угрозы «не только бронетехникой»
Фото: 

Глава государства пояснил, что России снова приходится давать отпор армии коллективного Запада. Вместе с тем, стране есть, чем ответить.

«У нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», - заявил Путин.

Президент уточнил, что западным лидерам следует осознать простую истину. Россияне впитали в себя традиции поколения победителей, которые потом и кровью создали государство, передали его в наследство своим потомкам.

Политика,Владимир Путин,
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