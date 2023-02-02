Путин впервые высказался о танках Leopard

России вновь угрожают немецкими танками Leopard. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы, впервые оценивая решение властей ФРГ о поставке боевой техники Киеву, его высказывание приводит ТАСС.

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Он отметил, что Россия свои танки не посылает к границам западных государств.

«Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев», — сказал Путин.