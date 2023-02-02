Президент России Владимир Путин в четверг, 2 февраля, прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы под Сталинградом. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в рамках визита в город-герой глава государства посетит Мамаев Курган. Там он возложит венок к Вечному огню. Также Владимир Путин планирует выступить на юбилейном концерте.
По данным агентства, в планах президента - встреча с представителями региональных молодежных, патриотических организаций. Кроме того, президент намеревается встретиться с губернатором Андреем Бочаровым.
Напомним, что Сталинградская битва длилась с 17 июля по 2 февраля 1943 года. В сражениях участвовали на разных этапах порядка 2,1 млн человек, тысячи единиц техники. Победа в сражении коренным образом изменила ход войны, стала предвестником грядущего поражения немецких захватчиков.