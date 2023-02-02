Медведев пообещал рост поставок оружия

Заместитель руководителя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году значительно вырастут поставки оружия и военной техники всех видов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Медведев также добавил, что вооружённые силы России регулярно получают ракеты разных типов.
«Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», – написал он.
К своему сообщению Медведев также прикрепил фото, на котором он посещает российское проектно-конструкторское бюро АО «ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка», которое специализируется на производстве крылатых ракет.
Ранее Медведев отреагировал на призывы Джонсона передать Украине истребители.