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59 минут назад

Медведев пообещал рост поставок оружия

Елена Прошина

Заместитель руководителя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году значительно вырастут поставки оружия и военной техники всех видов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Медведев также добавил, что вооружённые силы России регулярно получают ракеты разных типов.

«Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», – написал он.

К своему сообщению Медведев также прикрепил фото, на котором он посещает российское проектно-конструкторское бюро АО «ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка», которое специализируется на производстве крылатых ракет.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев приехал с визитом на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле

Ранее Медведев отреагировал на призывы Джонсона передать Украине истребители.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,ГОСМКБ "Радуга",Уралвагонзавод,
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